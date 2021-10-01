Победитель "Ледникового периода-2020" Энберт рассказал, каким парам легче выиграть

Ольга Кузьмина и Александр Энберт победили в шоу "Ледниковый период" Фото: Первый канал

В "Ледниковом периоде" все-таки немного легче выиграть парам, где спортсмен-мужчина, рассказал в интервью "КП-Спорт" серебряный призер Пхенчхана-2018, победитель ледового шоу-2020 на Первом канале Александр Энберт.

"Партнеру, умеющему кататься, наверное, немножко легче сделать смотрибельную, красивую программу, - отметил Энберт. - Ты взял на ручки, прокатился, поставил аккуратненько, придержал, разогнал".

В то же самое время у пар, где женщина-фигуристка, есть другие преимущества, уточнил триумфатор "Ледникового периода-2020".

"Они, допустим, делают какие-то выбросы, которые я не могу сделать с партнершей, которая не умеет кататься, потому что она не приземлится с высоты, а девочка-фигуристка приземлится, - обратил внимание Энберт. - Какие-то поддержки, может быть, не такие высокие, но она сама запрыгнет, прокрутится".

По его словам, спортсменов-фигуристов с детства обучают маскировать свои недостатки, поэтому как женщины, так и мужчины, с успехом применяют эти навыки с партнерами, которые раньше совсем не занимались фигурным катанием.