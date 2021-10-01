Запад не учел поправки России к резолюции по продлению мандата миссии ООН в Ливии

Предложенные Россией поправки к резолюции ООН оставили без должного внимания Фото: REUTERS

Западные страны не учли предлагаемые поправки России к тексту резолюции о продлении мандата миссии ООН по поддержке в Ливии, сообщает Министерство иностранных дел России.

Документ приняли 30 сентября. Он продляет мандат до 31 января 2021 года. Некоторые аспекты проекта резолюции Россия предложила изменить, но не встретила ожидаемой поддержки со стороны Запада.

"Западные коллеги не смогли или не захотели учесть ряд принципиальных российских поправок к тексту документа, нацеленных, в частности, на обеспечение нормального функционирования миссии ООН по поддержке в Ливии на крайне важном этапе политического урегулирования в Ливии в преддверии намеченных на 24 декабря этого года президентских и парламентских выборов, а также отражающих, по сути, международный консенсус по вопросу вывода иностранных военных с ливийской территории", - говорится в сообщении МИД РФ.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что продолжат работу, чтобы достигнуть компромисса. По оценке министерства, для преодоления "острого внутриполитического кризиса" необходимо достичь сближения позиций сторон касательно деятельности миссии в Ливии.

Как ранее писал сайт kp.ru, ООН получила 131 миллион долларов от участников конференции по гуманитарной помощи Афганистану. Об этом сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в понедельник, 27 сентября.

По словам Дюжаррика, на данный момент собрано 21,7% от заявленной суммы в 606 миллионов долларов. Именно столько необходимо собрать для Афганистана до конца 2020 года, считают в ООН.