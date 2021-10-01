Сообщения о минировании посольств Белоруссии в Вене и Бишкеке оказались ложными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Австрии не обнаружила угроз посольству в Вене. Правоохранители провели специальную операцию на территории дипломатического представительства после сообщений о минировании.

Как рассказал ТАСС представитель австрийской полиции Кристофер Верняк, информация об угрозе посольству поступила в пятницу, 1 октября. В здании были проведены обыски, никаких взрывных устройств не найдено.Венское ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом намерено провести расследование обстоятельств инцидента.

Также о ложном сообщении о бомбе в посольстве Белоруссии в Бишкеке рассказали в главном управлении УВД киргизской столицы. После звонка о минировании здание дипредставительства было оцеплено силовиками, на месте были замечены саперы.

Сообщалось, что в пятницу постпуали также сигналы о минировании посольств Белоруссии в Болгарии и Кзахастане. Эти сообщения также не подтвредились.