Издание "Журналист-иностранный агент" признано иноагентом в России по просьбе самого СМИ

Минюст РФ внес в реестр иноагентов еще одно СМИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ООО "Журналист-иностранный агент" включено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента в России, сообщает Минюст РФ.

Организацию создала псковская журналистка Людмила Савицкая (выполняет в России функции СМИ-иноагента).

В ведомстве отметили, что издание добросовестно выполнило требования законодательства России, попросив внести его в соответствующий реестр.

"В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанным физическим лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", - уточнили в министерстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что закон об иностранных агентах в России не отменят, так как он необходим для сдерживания влияния западных партнеров через агентов на территории страны. Также она сравнила российский закон об иностранных агентах с американским. И результаты оказались не в пользу последнего.

В частности, по словам Захаровой, в США "иноагентом может стать реально любое юридическое или физическое лицо", в то время как в России "этим статусом наделяются некоммерческие организации, общественные объединения, иностранные СМИ, а также те информационные ресурсы и юрлица, которые созданы для распространения материалов СМИ-иноагентов на территории России", а также физические лица, выполняющие аналогичные функции.