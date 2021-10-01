В Туле открылся Международный форум потребительской кооперации

Участников форума «Потребительская кооперация – открытые возможности для каждого на благо всех» приветствовал губернатор региона Алексей Дюмин. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В Туле 1 октября открылся Международный форум потребительской кооперации. Его участниками стали руководители крупнейших кооперативных организаций и объединений из Европы, Америки и стран СНГ. В этом году потребительская кооперация России отмечает юбилей – 190-летие со дня основания. Приветствуя участников форума, губернатор региона Алексей Дюмин поблагодарил Центрсоюз РФ и лично его председателя Дмитрия Зубова за выбор Тульской области в качестве места проведения такого масштабного мероприятия.

- Кооперативное взаимодействие является одним из инструментов торгово-экономического сотрудничества, в том числе на международном уровне, - подчеркнул Алексей Дюмин. - Тульская область уделяет серьёзное внимание развитию внешнеэкономических связей. Компании нашего региона поставляют свою продукцию более чем в 130 стран мира. Только за 7 месяцев этого года внешнеторговый оборот Тульской области вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 3 миллиардов долларов.

Давним и самым крупным партнером региона является Беларусь. На долю республики приходится около 7% внешнеторгового оборота области. За 7 месяцев 2021 года взаимный товарооборот Тульской области и Беларуси вырос на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В Тульском кремле открылась экспозиция потребительских союзов. Свои товары на ней представили ​ более 30 регионов России. Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Алексей Дюмин напомнил, что потребительская кооперация помогает снабжать жителей сельской местности качественными товарами, делая их доступными в тех местах, где нет стационарных магазинов.

- Для Тульской области кооперативное движение всегда было и остается важным инструментом при решении экономических и социальных задач. В нашем регионе деятельность потребительской кооперации охватывает почти 95 тысяч человек, - рассказал Алексей Дюмин. - Большинство из них живут в сельской местности, где нет стационарной торговой сети, но благодаря потребительской кооперации у людей есть доступ к качественным товарам.

- Потребительская кооперация играет важнейшую роль в развитии сельских территорий нашей страны, открывая производства, обеспечивая жителей удаленных сел и деревень работой, товарами и продуктами первой необходимости, услугами, - отметил руководитель Центрсоюза РФ Дмитрий Зубов. - За 190-летнюю историю развития кооператоры доказали дееспособность своей многоотраслевой деятельности и умение адаптироваться к изменениям. Потенциал и богатый опыт потребительской кооперации важно использовать в решении государственных задач.

В рамках форума в Тульском кремле открылась экспозиция потребительских союзов. Свои товары на ней представили более 30 регионов России. Алексей Дюмин посетил экспозицию «Сделано в Тульской области», собравшую продукцию лучших тульских производителей. Губернатор и гости форума также познакомились с товарами из Чувашии, Татарстана, Нижегородской области, Краснодарского края и других регионов. Особый интерес участников вызвал павильон «Дикоросы России. Чайные традиции: в нем кооператоры представили лекарственные травы, ягоды и грибы из 27 регионов.

В ходе пленарного заседания Алексей Дюмин сообщил, что с 2021 года правительство области вводит новую меру поддержки потребительской кооперации региона. Губернатор вручил председателю Совета Тульского областного союза потребительских обществ Татьяне Труфановой сертификат на 10 миллионов рублей. Эти деньги помогут модернизировать автопарк, который занимается торговым обслуживанием 230 отдаленных населенных пунктов региона.

Форум и выставка-ярмарка продолжат свою работу и 2 октября. В рамках деловой программы участники мероприятия рассмотрят вопросы изменения законодательства и формирования кооперативной торговой сети в современных условиях. Одной из тем для обсуждения станет цифровизация отрасли и использование инновационных сервисов. Участники форума из разных стран и регионов России поделятся друг с другом лучшими национальными практиками развития кооперативного движения.