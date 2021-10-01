Экс-адвокат Ефремова предрек Саакашвили "показательный процесс" и 10 лет тюрьмы Фото: Иван ВИСЛОВ

Адвокат Андрей Алешкин спрогнозировал, как по какому сценарию пойдет судебный процесс над бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, которого задержали в Грузии.

Сейчас экс-президент находится в тюрьме города Рустави, расположенного в нескольких десятках километров от Тбилиси.

Адвокат уверен, что процесс будет показательным и подсудимый получит по максимуму. Ему не простят не простят ни его преступления, ни ту политическую игру, которую он затеял.

- Перспективы его не самые хорошие. Скорее всего, все обвинения устоят, оправдания ждать не приходится. Ему грозит не менее десяти лет колонии, - говорит адвокат.

Юрист удивляется, что Саакашвили решил поехать в Грузию, зная, что к нему имеются претензии со стороны правоохранительных органов.

- Система будет использовать все законные методы, чтобы его поставить на место. Это будет показательный процесс для всех оппозиционных политиков, - говорит собеседник Life.

В свою очередь политолог и член Союза грузин России Игорь Гвритишвили полагает, что основная цел приезда основная цель Саакашвили в Грузию - это попытка спровоцировать беспорядки.

- Он призвал людей выйти на улицы Тбилиси по окончании выборов 3 октября. Но даже если эта провокация будет реальной, то на итоге выборов она не повлияет, - сказал «Известиям» эксперт.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, когда его президентский срок подходил к концу. Против него было возбуждено четыре уголовных дела. По некоторым из них был вынесет заочный приговор.