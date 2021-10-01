Самолет авиакомпании «Победа» столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет авиакомпании «Победа» столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани. Инцидент произошел во время буксировки лайнера, сообщили журналистам в пресс-службе перевозчика.

В результате аварии у лайнера повреждена нижняя часть симитара – съемного элемента законцовки крыла. Ближайшим рейсом в Астрахань вылетят специалисты авиакомпании, которые оценят повреждения.

Как сообщается на сайте управления МЧС по Астраханской области, с топливозаправщиком столкнулся самолета Boeing-737. Розлива топлива не произошло, пострадавших нет. «Победа» прорабатывает вопрос о дополнительном рейсе для перевозки пассажиров до места следования, говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, в конце июля 2021 в аэропорту «Шереметьево» бензовоз протаранил пассажирский самолет Airbus. В результате передняя часть фюзеляжа лайнера была серьезно повреждена. Водитель бензовоза чудом остался жив.