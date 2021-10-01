Олег Тиньков признал вину по одному из обвинений в деле о неуплате налогов в США Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский предприниматель Олег Тиньков признал вину по одному из обвинений о неуплате налогов в Соединенных Штатах.

Судебное слушание проходило в формате видеосвязи. Бизнесмен находился в это время в Лондоне. Тиньков признал вину в рамках сделки с Министерством юстиции США, вынесение приговора россиянину намечено на 29 октября 2021.

«Виновен», – ответил он на вопрос судьи.

Как писал сайт kp.ru, накануне Тиньков достиг соглашения с Министерством юстиции США по делу о нарушении американского налогового законодательства.

Напомним, 6 марта 2021 стало известно, что Минюст США обвиняет акционера группы TCS Group Holding в сокрытии сведений об активах на 1 миллиард долларов. После выхода TCS Group Holding на Лондонскую биржу в 2013 году бизнесмен продолжал владеть акциями компании, стоимость которых была больше миллиарда долларов. Тиньков отказался от гражданства США через три дня после IPO. В поданной в налоговое управление США декларации Тиньков указал, что его доходы составили около 205 тысяч долларов.