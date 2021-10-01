Жители Кудрово Ленинградской области побывали на кофейном заводе «Орими» и убедились в отсутствии запаха на производстве

В Ме­ждународный День кофе жители Кудрово поб­ывали на заводе «Ори­ми». Фото: пресс-слу­жба правительства ре­гиона ​

Первого октября, в Международный День кофе, Центр управления регионом Ленинградской области организовал для жителей города Кудрово экскурсию на кофейный завод. Крупнейшее в России предприятие по производству этого напитка «Орими» расположено во Всеволожском районе. Летом жители Кудрово периодически жаловались на неприятный запах с нотками гари, источником которого, по их мнению, является кофейный завод. Побывав на производстве, они смогли убедиться, что на самом предприятии и в его окрестностях резкий запах кофе отсутствует.

Участников пригласили на экскурсию через соцсети. Жители Кудрово записывались в группу через официальный паблик Центра управления регионом Ленинградской области «ВКонтакте». Директор по производству комплекса «Орими» Евгений Савельев рассказал участникам экскурсии о мощной системе фильтрации, благодаря которой воздух на производстве полностью очищается от посторонних примесей. Завод является самым современным не только в нашей стране, но и в Восточной Европе, и экологической безопасности на нем уделяют особое внимание. Евгений Савельев показал горожанам свежие данные лабораторных исследований и замеров, которые проводятся не реже одного раза в квартал. По оценке экспертов, качество воздуха на территории предприятия и в его окрестностях по всем показателям полностью соответствует санитарным нормам.

- Абсолютная чистота, порядок. Я такого производства не видела нигде, хотя я на многих производствах была, - призналась участница экскурсии Татьяна Кошелева-Юськова.

Посетителям показали склад готовой продукции, линию загрузки зеленого кофе, цеха обжарки, экстракции кофе, а также фасовочные линии и лабораторию качества. Экскурсанты познакомились с секретами обжарки кофе, узнали, чем различаются его сорта и как из кофейных зерен получается растворимый порошок. Завод «Орими» ежегодно выпускает 30-40 тысяч тонн зернового, молотого и растворимого кофе. Сырье для производства поступает из стран произрастания кофе и хранится на складе. Около 30 сортов помещаются в отдельные бункеры - для каждого нужны свои условия обжарки. Участникам экскурсии рассказали, что для производства сублимированного кофе требуется самая низкая температура. Чтобы кофейное зерно превратилось в массу для растворимого кофе, его замораживают при температуре в -50 градусов. А чтобы напиток максимально раскрыл свой вкус, его необходимо правильно помолоть. Степень измельчения зависит от выбранного метода заваривания. Чем порошок мельче, тем быстрее заваривается кофе. Поэтому порошок для кофемашин делают более мелкого помола, чем для капельных кофеварок, кофе-пресса или турки.