Президент федерации мигрантов уверен, что «амнистию» больше не продлят Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов объяснил, что будет с теми, кто не урегулировал статус пребывания на территории РФ.

Срок так называемой «путинской амнистии» истек 1 октября. В связи с пандемией в стране разрешили остаться многим мигрантам, у которых подходил к концу срок разрешения на работу.

По мнению Коженова, ждать, что будут предоставлены новые поблажки, не стоит. МВД займется депортацией мигрантов, у которых нет соответствующих документов.

- Продлевать точно ничего не будут, - говорит Коженов в беседе с сайтом mk.ru. - Времени на то, чтобы легализовать свой статус, было предоставлено достаточно.

Он отметил, что у многих появилась безответственность по отношению к данному вопросу.

- Рассуждают, зачем идти оформлять документы, если снова продлят? Не продлят, основания для этого я не вижу, – говорит собеседник издания.

Но льгот ждать не стоит. Те, кто хотел решить этот вопрос, уже давно решили, так как границы открыты продолжительное время.