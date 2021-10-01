США призвали власти Грузии обеспечить Саакашвили «справедливое обращение» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты призывают Грузию обращаться с задержанным экс-президентом страны Михаилом Саакашвили в соответствии с законом, заявил представитель Госдепартамента США.

«Мы призываем власти Грузии обеспечить [Саакашвили] «справедливое обращение в соответствии с грузинскими законами и обязательствами страны в сфере международного гуманитарного права», – сказал он в разговоре с РИА Новости.

Как отметил представитель Госдепа, Вашингтон внимательно следит за развитием событий вокруг Саакашвили.

Как писал сайт kp.ru, Саакашвили был задержан в пятницу, 1 октября, грузинским правоохранителями. В настоящее время он находится под арестом в Руставской тюрьме неподалеку от Тбилиси.

Напомним, в пятницу, 1 октября, Саакашвили заявил о возвращении на родину. В видеообращении в Facebook, он сказал, что сейчас находится в Батуми, куда приплыл по морю.

Между тем в Грузии в отношении политика возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы страны. Кроме того, в его отношении уже вынесены приговоры по уголовным делам об избиении Валерия Гелашвили и убийстве Сандро Гиргвлиани, по которым экс-президент заочно был приговорен к шести годам лишения свободы.