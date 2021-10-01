Захарова: Зеленскому нужно беспокоиться не о Саакашвили, а о задержанных на Украине и заявлениях СБУ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит беспокоиться не о ситуации вокруг экс-президента Грузиии Михаила Саакашвили, а своих гражданах, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Странно, что Зеленский не обеспокоен судьбой, например, Медведчука или Шария, тоном, в частности, СБУ, а также других силовых ведомств Украины об имевшем место на протяжении многих лет развитии ситуации», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров сообщил об обеспокоенности Зеленского в связи с задержанием Саакашвили. «Видимо, свои подвиги обоняния не тревожат», – добавила представитель МИД РФ.

Напомним, Никифоров писал, что президент Украины обеспокоен задержанием Саакашвили и требует от грузинских властей разъяснения обстоятельств инцидента.

Как писал сайт kp.ru, Саакашвили был задержан в пятницу, 1 октября, грузинским правоохранителями. В настоящее время он находится под арестом в Руставской тюрьме неподалеку от Тбилиси.

Напомним, в пятницу, 1 октября, Саакашвили заявил о возвращении на родину. В видеообращении в Facebook, он сказал, что сейчас находится в Батуми, куда приплыл по морю.

Между тем в Грузии в отношении политика возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы страны. Кроме того, в его отношении уже вынесены приговоры по уголовным делам об избиении Валерия Гелашвили и убийстве Сандро Гиргвлиани, по которым экс-президент заочно был приговорен к шести годам лишения свободы.