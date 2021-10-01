Детский психолог дала совет, как без скандала ограничить время ребенка в смартфоне Фото: Shutterstock

Исследование «Лаборатории Касперского» показало, что каждый четвертый ребенок проводит все свободное время в гаджетах. А 80% школьников не могут обойтись без смартфона.

Детский, семейный психолог Наталья Наумова рассказала, когда можно купить ребенку первый смартфон и сколько часов в день дети могут проводить в гаджетах.

- Купить можно и в первом классе, но важно перед этим договориться о правилах использования. В начальной школе не более 1,5 часов в день, в стершем возрасте – 2-3 часа, - говорит психолог.

Самому ребенку сложно оторваться от телефона, поэтому важно найти ему занятия по душе. Кружки, секции, общение с друзьями, главное, чтобы он был при деле.

- До покупки телефона доверительно поговорите с ребенком и объясните, что устройство покупается не для того, чтобы проводить в нем большую часть своего времени. Иначе оно «съест» реальную жизнь, - говорит Наумова ФАН.

Если очевидно, что ребенок уже зависим от гаджета, то стоит поговорить о его целях. Попытаться узнать, к чему он стремится, какие навыки хочет получить.

Если у него появится интерес, то помочь в достижении цели. Тогда реальное занятие отберет время у смартфона.

- Ограничивать время в телефоне нужно мягко. Если же купить устройство и потом постоянно требовать, чтобы ребенок не играл или был на виду, то это разобщит семью. Между взрослыми и детьми встанет стена недопонимания, пропадет доверие. А это моет стать первым шагом в плохую компанию. Поэтому мы не отнимаем, а договариваемся и аргументируем свое решение. Наводящими вопросами можно привести ребенка к тому, что он сам поймет, как решить эту проблему, - добавила эксперт.

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