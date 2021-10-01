Путин посмертно наградил трех российских медиков за борьбу с пандемией коронавируса Фото: Александр ГЛУЗ

Президент России Владимир Путин подписал Указ о посмертном награждении нескольких российских медиков. Глава государства отметил их вклад в борьбу с пандемией и самоотверженность. Соответствующий документ опубликован 1 октября 2021 года на официальном интернет-портале правовой информации.

Посмертно получили награды:

- Авакумян Надежда - врач Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина";

- Улумбекова Марина - медсестра государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница» города Гая;

- фельдшер "Городской больницы №5" Тюменской области Эльвира Федорова.

Также орденом Пирогова будут награждены еще два сотрудника Липецкой городской больницы №4 - старшая медсестра Наталья Басова и завотделением стационара Наталья Шило.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге появился первый памятник победе над коронавирусом. Арт-объект не является официальным. Его установка прошла в понедельник, 24 августа 2020 года, у Дома молодежи "Квадрат" в Красногвардейском районе города. Автором выступил стрит-арт художник Alex Ko.

Во время пандемии на борьбу с коронавирусом в Москве вышли более десятки тысяч сотрудников сферы здравоохранения. Многие из них переболели этой опасной инфекцией, в том числе и с тяжёлыми осложнениями. Некоторых, увы, спасти не удалось. 17 сентября 2021 года в российской столице состоялось открытие памятника "Подвигу медицинских работников в борьбе с Covid-19". Монумент установили в парке Клинического городка Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова на Большой Пироговской улице.