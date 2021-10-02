Умер Владимир Синеглазов, самый сильный человек в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Умер Владимир Синеглазов - самый сильный человек в России 2009 года. Он скончался на 62-м году жизни после перенесенного коронавируса и последствий болезни.

Как отмечает 5-tv.ru, после госпитализации спортсмен несколько дней находился в коме в реанимации. Накануне от ковида скончалась его сестра, сообщает РЕН ТВ.

Свой титул легендарный спортсмен, прославившейся на всю страну, получил в 2009 году. Гимнаст из Липецкой области установил в общей сложности 26 мировых рекордов, а позже после выступлений в Европе он получит свое прозвище "король шпагата", отмечает ФАН.

Напомним, известность как король шпагата он получил за номер, во время которого он мог сесть на поперечный шпагат, опираясь ступнями на два стула. При этом Синеглазов держать в руке тяжелую гирю или другого атлета.