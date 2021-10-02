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В мире2 октября 2021 0:49

Президент Финляндии призвал западные страны к диалогу с Россией

В частности, он считает необходимым начать выстраивать диалог с Москвой, а не обмениваться обвинениями
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Президент Финляндии призвал западные страны к диалогу с Россией

Президент Финляндии призвал западные страны к диалогу с Россией

Фото: REUTERS

Президент Финляндии Саули Ниинисте во время своего выступления на семинаре, посвященном 60-летию национального Института внешней политики, призвал западные страны изменить свою политику по отношению к России.

В частности, он считает необходимым начать выстраивать диалог с Москвой.

- Вместо стремления к сотрудничеству мы имеем растущее недоверие и взаимные обвинения. Я призываю вас, европейские страны, взглянуть на ситуацию шире, - приводит словам Ниинисте Verkkouutiset.fi.

Также лидер Финляндии поделился положительным опытом российско-финских отношений. В частности, он выступил с предложением распространить политику, построенную на взаимном уважении, на уровень всей Европы. По его мнению, это позволило бы создать более доверительные отношения между государствами, поскольку российско-европейское сотрудничество стало важным столпом безопасности.