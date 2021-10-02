Минюст США пообещал освободить Тинькова в рамках сделки с правосудием Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский бизнесмен Олег Тиньков проведет год под надзором и выплатит штраф в размере 250 тысяч долларов в рамках сделки с американским правосудием. Об этом говорится в сообщении Минюста США.

Отмечается, что время, которое предприниматель уже провел под арестом в Лондоне, будет зачтено в качестве отбытого тюремного срока. Кроме необходимости заплатить сумму штрафа, Тиньков должен выплатить 506 828 377 долларов в качестве компенсации за нанесенный американской стороне в 2013 году ущерб в размере 248 525 339 долларов, на который были начислены проценты и пени.

Ранее сообщалось, что российский предприниматель Олег Тиньков признал вину по одному из обвинений о неуплате налогов в Соединенных Штатах.

Судебное слушание проходило в формате видеосвязи. Бизнесмен находился в это время в Лондоне. Тиньков признал вину в рамках сделки с Министерством юстиции США, вынесение приговора россиянину намечено на 29 октября 2021.