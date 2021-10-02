Псаки назвала ужасающими данные о 700 тысячах умерших от коронавируса в США Фото: REUTERS

Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки заявила, что ситуация со смертностью людей от коронавируса в Штатах ужасающая.

По ее словам, жертвами covid-19 в стране стали почти 700 тысяч граждан. Об этом она рассказала во время выступления перед журналистами на регулярном брифинге.

- Это трагичное, ужасающее число людей, которых мы потеряли из-за пандемии коронавируса, - сказала Псаки.

Также она отметила, что американской администрации удалось спасти жизни сотен людей, добившись проведения в стране вакцинации 78% населения.

Напомним, в Штатах, как и в ряде других стран, продолжается кампания по вакцинации граждан против коронавирусной инфекции. Накануне сайт kp.ru писал, что президент США Джо Байден сделал третью прививку от коронавируса. Бустерная доза - это способ повторно подвергнуть организм воздействию антигенов, чтобы инициировать вторую часть иммунного ответа.