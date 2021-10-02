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Здоровье2 октября 2021 3:43

В Италии призвали дополнительно вакцинировать привитых "Спутником V" другой вакциной

Рецца указал на то, что российский препарат не зарегистрирован ВОЗ
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В Италии призвали дополнительно вакцинировать привитых "Спутником V" другой вакциной

В Италии призвали дополнительно вакцинировать привитых "Спутником V" другой вакциной

Фото: Иван МАКЕЕВ

Медицинские власти Италии допустили возможность введения гражданам, уже привитым российской вакциной "СпутникV", дополнительной дозы другой вакцины. Об этом сообщил представитель Минздрава государства, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией коронавируса Джанни Рецца.

Рецца отметил, что это связано с тем, что российский препарат, как и Sinovac, не зарегистрирован ВОЗ.

- Совет здравоохранения предложил рассмотреть возможность введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса другого типа. Это касается тех граждан, кто был вакцинирован такими вакцинами, как Sinovac и "Спутник V", - цитирует слова представителя ведомства агентство ANSA.

Ранее сообщалось, что российские ученые первыми в мире создали вакцину от коронавируса. Препарат показал свою безопасность и эффективность в борьбе с вирусом. Сейчас в РФ продолжается кампания по вакцинации населения, что способствует созданию стойкого иммунитета у населения.