В Италии призвали дополнительно вакцинировать привитых "Спутником V" другой вакциной Фото: Иван МАКЕЕВ

Медицинские власти Италии допустили возможность введения гражданам, уже привитым российской вакциной "СпутникV", дополнительной дозы другой вакцины. Об этом сообщил представитель Минздрава государства, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией коронавируса Джанни Рецца.

Рецца отметил, что это связано с тем, что российский препарат, как и Sinovac, не зарегистрирован ВОЗ.

- Совет здравоохранения предложил рассмотреть возможность введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса другого типа. Это касается тех граждан, кто был вакцинирован такими вакцинами, как Sinovac и "Спутник V", - цитирует слова представителя ведомства агентство ANSA.

Ранее сообщалось, что российские ученые первыми в мире создали вакцину от коронавируса. Препарат показал свою безопасность и эффективность в борьбе с вирусом. Сейчас в РФ продолжается кампания по вакцинации населения, что способствует созданию стойкого иммунитета у населения.