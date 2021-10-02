Сенатор Пушков назвал возращение Саакашвили "попыткой политически взорвать Грузию" Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный после возвращения на родину, прибыл, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

По мнению член Совфеда, Саакашвили является авантюристом, нежели политиком.

- Саакашвили вернулся - не выдержал. Теперь его задержали. Оправдается ли его расчет или его ждет тюрьма? Попытка политически взорвать Грузию, - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее сайт kp.ru писал, что 1 октября политика задержали на родине. США уже призвали власти Грузии обращаться с задержанным экс-президентом страны в соответствии с законом. Тем временем, в российском Кремле заявили, что не следят за ситуацией вокруг задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По словам адвоката задержанного, сейчас его подопечному, объявившему голодовку в тюрьме, можешь помочь только помилование.