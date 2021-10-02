Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика2 октября 2021 4:13

Сенатор Пушков назвал возращение Саакашвили "попыткой политически взорвать Грузию"

По мнению член Совфеда, Саакашвили является авантюристом, нежели политиком
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Сенатор Пушков назвал возращение Саакашвили "попыткой политически взорвать Грузию"

Сенатор Пушков назвал возращение Саакашвили "попыткой политически взорвать Грузию"

Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный после возвращения на родину, прибыл, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

По мнению член Совфеда, Саакашвили является авантюристом, нежели политиком.

- Саакашвили вернулся - не выдержал. Теперь его задержали. Оправдается ли его расчет или его ждет тюрьма? Попытка политически взорвать Грузию, - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее сайт kp.ru писал, что 1 октября политика задержали на родине. США уже призвали власти Грузии обращаться с задержанным экс-президентом страны в соответствии с законом. Тем временем, в российском Кремле заявили, что не следят за ситуацией вокруг задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По словам адвоката задержанного, сейчас его подопечному, объявившему голодовку в тюрьме, можешь помочь только помилование.