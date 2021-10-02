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Общество2 октября 2021 5:10

В шоу "Голос 60+" победил 97-летний ветеран Михаил Серебряков

Он покорил телезрителей еще на этапе «Слепых прослушиваний»
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Михаил Серебряков. Фото: 1tv.ru

Михаил Серебряков. Фото: 1tv.ru

1 октября Первый канал показал в прямом эфире финал четвертого музыкального шоу "Голос. 60+". Его победителем стал 97-летний житель Зеленограда, ветеран Михаил Серебряков.

Прежде чем обрести успех на сцене он прошел немало испытаний судьбы: участвовал в Великой отечественной войне, потерял жену и единственного сына. Однако несмотря на это Михаил не утратил любовь к пению.

Михаил Серебряков смог покорить сердца телезрителей еще во время этапа "Слепых прослушиваний". Там он спел песню "Родина" (также известна как "Вижу чудное приволье").

В студии за ветерана болели внук Дмитрий Серебряков и правнучка Александра. Во время выступления родственника на сцене девушка не смогла сдержать слез, слушая песню в исполнении своего прадедушки. Однако вокал Серебрякова заставил рыдать зрителей в студии и у экранов ТВ.