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В мире2 октября 2021 6:04

Американец нашел под капотом автомобиля 70 кг орехов, спрятанных белкой

Дикий зверек собрал богатый урожай всего за 4 дня
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Американец нашел под капотом автомобиля 70 кг орехов, спрятанных белкой

Американец нашел под капотом автомобиля 70 кг орехов, спрятанных белкой

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В США житель города Гранд-Форкс пришлось потратить пару дней, чтобы вычистить свой Chevrolet Avalanche от грецких орехов.

Оказалось, что за четыре дня стоянки внедорожник Билла Фишера (Bill Fischer) под зимнее хранилище приспособила дикая белка. Зверек спрятал в авто 70 кг орехов.

Фото: фейсбук Bill Fischer

Фото: фейсбук Bill Fischer

В чем именно дело, мужчина понял, только когда запустил двигатель. Открыв капот автомобиля стало ясно, что буквально весь моторный отсек оказался заполнен орехами, которые дней несколько туда складывала предприимчивая белка.

Фото: фейсбук Bill Fischer

Фото: фейсбук Bill Fischer

- Мне пришлось также снять крылья автомобиля, чтобы достать орехи из всех отверстий. Я думал, что все вычистил, но во время поездки слышу со стороны рамы стуки и перекатывание. Есть места, куда мне не добраться, - рассказал о случившемся Фишера изданию Grand Forks Herald.