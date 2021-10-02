Экс-депутат Рады Мураев рассказал о рисках разделения Украины между соседними странами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил о существовании угроза раздела Украины между соседними странами в случае новых масштабных протестов в стране.

По словам политика, в будущем страна может не пережить "третьего Майдана".

- На нас смотрит Польша, ей хочется справедливости и забрать Галичину. Венгры вкладывают деньги в Закарпатье. ... Румыны в Измаиле. ... Опять-таки, Россия и Белоруссия ... Если у нас начнется глобальное противостояние – нас просто поделят, - сказал Мураев в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее Мураев высказывался, что украинские власти ошиблись, не заключив прямой договор о поставках газа из России. По его мнению, Москва уже давно намекает Киеву на эту сделку, но украинские власти всячески игнорируют это. Бывший парламентарий не исключил, что теперь Украине придется искать, где взять кредит.