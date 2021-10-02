В России боевые машины оснастят покрытием-хамелеоном Фото: Иван МАКЕЕВ

В России боевые машины армии страны планируют оснастить покрытием-хамелеоном, которое позволит им менять окраску в зависимости от окружающей среды.

- Уже создан специальный опытный образец маскировочного покрытия на основе электрохромных материалов ... Ведутся испытания опытных образцов покрытия на макетах техники, - рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Предполагается, что такой маскировкой будут оснащать российские танки, боевые машины пехоты, а также бронетранспортеры и другую военную технику.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ планирует в 2022 году начать закупку новейших пистолетов "Удав" в общевойсковой и специальной комплектации. Этот вид оружия имеет улучшенные эргономические характеристики, повышенные показатели кучности и точности стрельбы, а также имеет высокий ресурс ствола.