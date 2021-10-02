Последние новости на утро 2 октября 2021: Саакашвили объявил голодовку после задержания

Саакашвили объявил голодовку после задержания Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 2 октября 2021 года.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку и теперь требует встречи с консулом Украины. По мнению его адвоката, освободить политика можно только в случае его помилования. 1 октября политика задержали на родине за незаконное пересечение госграницы. США уже призвали власти Грузии обращаться с задержанным экс-президентом страны в соответствии с законом. Что касается реакции российской стороны, то в Кремле заявили, что не следят за ситуацией вокруг задержания Саакашвили.

Политолог Юрий Романенко заявил, что Украина превратилась в газового "наркомана" после конфликта из-за контракта на поставки газа из России в Венгрию. Он указал, что Будапешт преподал Киеву урок, поскольку свое предпочтение при выборе транзитных стран государство отдало Сербии и Австрии.

Президент России Владимир Путин подписал Указ о посмертном награждении нескольких российских медиков. Глава государства отметил их вклад в борьбу с пандемией и самоотверженность.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае внешней агрессии Минск готов пойти на еще большее сближение с Москвой. По его словам, если будет нужно, то Республика превратится в единую военную базу Беларуси и России.

Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки заявила, что ситуация со смертностью людей от коронавируса в Штатах ужасающая. По ее словам, жертвами covid-19 в стране за все время пандемии стали почти 700 тысяч граждан.