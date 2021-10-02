Крупный пожар произошел на складе в Балашихе

Эвакуация из здания не проводилась Фото: Алена МАРТЫНОВА

В подмосковной Балашихе утром в субботу, 2 октября, начался пожар на одном из складом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, на момент прибытия пожарных на место горела крыша на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли по всей площади", - приводит ТАСС слова представителей МЧС.

Отмечается, что на складе хранятся преимущественно масла и топливо. Эвакуация из здания не проводилась. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне крупный складской комплекс загорелся в Санкт-Петербурге. На месте работали несколько расчетов спасателей, ранг пожара был повышен до уровня 1БИС, что соответствует повышенному номеру сложности. Пожарным удалось локализовать огонь менее чем за полчаса. Сведений о пострадавших не поступало.