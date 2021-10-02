Украинский политолог: Будапешт преподал Киеву урок, отказавшись от транзита газа

Обозреватель также сравнил Украину с наркоманом, который привык к легкой дозе Фото: REUTERS

Сооснователь Украинского института будущего Юрий Романенко прокомментировал подписание нового газового контракта между Венгрией и российским "Газпромом". Согласно его условиям, страна будет получать 4,5 млрд кубометров газа в год через Сербию и 1 млрд кубометров в год через Австрию. Так как все пути доставки газа минуют Украину, в Киеве заявили о разочаровании решением Будапешта.

Как отметил Романенко, Венгрия преподала Украине "прагматичный" урок, выбрав в качестве транзитных стран Сербию и Австрию.

"Венгрии это выгодно, и она имеет право выбирать транзит, отталкиваясь от своих национальных интересов", - пояснил Романенко в своей статье для портала "Гордон".

Обозреватель также сравнил Украину с наркоманом, который привык к легкой дозе, которую ему постоянно дают, и теперь злится, что не может ее получить. По мнению Романенко, Киев ждет болезненный этап "ломки и отрезвления", после которого он должен избавиться от "привычки жить на халяву".

Как ранее писал сайт kp.ru, сербская госкомпания "Сербиягаз" и "Газпром" обсуждают долгосрочный контракт на поставку газа из России. Предполагается, что соглашение позволит сохранить стабильную ситуацию в энергетической сфере страны во время взлета цен на газ в Европе.