Взрыв газа многоквартирном доме в Нижнем Новгороде: двое пострадали, 100 человек эвакуировали

Взрыв газа произошел в девятиэтажке в Нижнем Новгороде 2 октября. ФОТО: "Нижний № 1"

В многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа. ЧП случилось 2 октября в 7:10 утра по местному времени в доме №18 по улице Гайдара.

"По предварительным данным, там произошел хлопок газо-воздушной смеси", - рассказали kp.ru в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Отмечается, что пожара в результате взрыва не произошло. Также не пострадали несущие конструкции дома, лишь частично обрушился один из балконов и пострадали межтамбурные перекрытия.

На месте происшествия работали 75 человек и 24 единицы техники. Сотрудники МЧС эвакуировали из дома около 100 человек, на данный момент известно о двух пострадавших. О них сообщил в Инстаграм заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, это мужчина и женщина, обоим по 50 лет. Они были госпитализированы с ожогами в ожоговый центр Приволжского исследовательского медуниверситета, где ими уже занялись медики.

Как ранее писал сайт kp.ru, за последнее время это не первый подобный случай. Последнее подобное происшествие произошло 2 июля 2021 года, когда в многоквартирном доме Нижнего Новгорода взорвался газ. Тогда в результате ЧП пострадали три человека.