Пассажирский поезд и грузовик столкнулись в Пензенской области

Инцидент привел к задержке нескольких пассажирских поездов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лунинском районе Пензенской области пассажирский поезд въехал в автомобиль "Камаз". Инцидент произошел ранним утром 2 октября, в 4:28 по московскому времени.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону, авария случилась на 82-м км перегона Лунино - Гольцовка. После столкновения с рельсов сошли локомотив и три вагона вагона поезда, следующего из Адлера в Томск. В самом поезде находилось 326 человек. После аварии их высадили и переместили на станцию Лунино. Сколько человек было в автомобиле - неизвестно.

Отмечается, что, по предварительной информации, в результате столкновения никто не пострадал. Инцидент мог произойти потому, что водитель грузовика нарушил правила дорожного движения, выехав на переезд перед приближающимся поездом. Автоматическая сигнализация на перегоне исправно сработала, а машинист применил экстренное торможение, так что печальных последствий удалось избежать, пишет ТАСС. Инцидент, однако, привел к задержке нескольких пассажирских поездов.

Как ранее писал сайт kp.ru, вечером в этот вторник, 28 сентября, пассажирский поезд №269 Адлер – Чита столкнулся с "Камазом". ДТП произошло в начале пятого на регулируемом железнодорожном переезде в Иловлинском районе Волгоградской области.