Депутат Рады заявил о скором развале Украины из-за потери транзита газа в Венгрию

Украинская газотранспортная система ежегодно приносила Киеву около трех миллиардов долларов Фото: REUTERS

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива рассказал о тяжелых для Украины последствиях нового контракта между Венгрией и российским "Газпромом". Согласно его условиям, Будапешт будет получать 4,5 млрд кубометров газа в год через Сербию и 1 млрд кубометров в год через Австрию. По мнению Кива, поставки топлива в обход Украины приведут к развалу страны.

"Начало конца украинской экономики, а в последствии и развала страны…Все это произошло благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции власти", - написал Кива в своем Телеграм-канале.

По словам депутата Рады, украинская газотранспортная система ежегодно приносила Киеву около трех миллиардов долларов прибыли, но из-за проводимой властями политики страна лишится этих денег.

"Украина, подыгрывая Америке в этой игре, просто уничтожила свою экономику и будущее. Фатальная история еще одного Афганистана", - резюмировал Кива.

Как ранее писал сайт kp.ru, негативные настроения из-за нового контракта Венгрии и "Газпрома" царят на Украине уже несколько дней. Сооснователь Украинского института будущего Юрий Романенко считает, что эта ситуация может послужить властям страны хорошим уроком на будущее.