ВВС Китая направили к акватории Тайваня 38 боевых самолетов

Между территориями много лет сохраняются сложные отношения Фото: REUTERS

Военно-воздушные силы (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) направили к берегам Тайваня 38 самолетов за сутки, чтобы следить за происходящим в этой местности. Между территориями много лет сохраняются сложные отношения. Китай считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, а Тайвань настаивает, что является независимым государством. Там есть собственная конституция, армия и избранное правительство.

Как сообщает тайваньская газета "Цзыю шибао", 38 китайских самолетов у границ Тайваня за сутки - это новый рекорд. Они облетели акваторию к юго-востоку от острова, пройдя над проливом Баши. В ответ тайваньские ВВС задействовали авиацию, чтобы следить за перемещением самолетов КНР.

Как ранее писал сайт kp.ru, жители Тайваня массово меняют свои фамилии из-за суши. Так они отреагировали на рекламную кампанию ресторана.