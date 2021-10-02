В России выявлено 25 219 случаев заражения коронавирусом за сутки - это максимум с 16 июля 2021 года

Накануне коронавирусом заболели 24 522 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

В оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 сообщили обновленные данные по заболеваемости. За последние сутки в России было зарегистрировано 25 219 новых случаев коронавируса. Это максимум с 19 июля.

Отмечается, что накануне коронавирусом заболели 24 522 человека. Темп прироста между вчерашними и сегодняшними показателями составил 0,33%.

Смертность незначительно снизилась. На это неделе она четыре дня подряд устанавливала печальный рекорд, остановившись на 887 погибших 1 октября. Сегодня, 2 октября, по данным оперштаба, скончались 886 человек. Из больниц выписаны 17 852 пациента.

Рекордсменами по количеству заразившихся по-прежнему остаются Москва (4032 человека) и Санкт-Петербург (2492).

Как ранее писал сайт kp.ru, заболевание коронавирусом вместе с гриппом отягощает течение последнего. Об этом заявили замгендиректора по научной работе центра «Вектор» Александр Агафонов на пресс-конференции в пятницу, 1 октября.