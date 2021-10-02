Южная Осетия заявила о праве требовать выдачи Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил, что республика имеет право требовать выдачи экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, так как он совершал преступления на территории страны.

Речь идет, в частности, об обострении конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года, когда Саакашвили был президентом Грузии. Тогда в ситуацию вмешалась Россия, объявив "операцию по принуждении Грузии к миру" и грузинские войска удалось отбросить с территории частично признанного государства.

"Я имею в виду преступления 2004 и 2008 годов, согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1948 года", - рассказал Дмитрий Медоев информационному агентству "Рес".

Глава МИД Южной Осетии пообещал, что если Саакашвили выдадут республике, его будет ждать справедливый суд и соответствующий приговор.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне Михаил Саакашвили вернулся в Грузию, откуда уехал 8 лет назад, и был арестован. Еще в 2013 году против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены обвинительные приговоры.