Союз журналистов России следит за ситуацией вокруг задержания корреспондента "КП"-Беларусь" Геннадия Можейко

Геннадий Можейко - автор материала, из-за которого предположительно заблокировали сайт KP.BY. Фото: Facebook

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил, что общественное объединение связалось с коллегами в Белоруссии и с посольством РФ в Белоруссии для выяснения деталей случившегося с журналистом "КП в Беларуси" Геннадием Можейко. Накануне он пропал, перестав отвечать на звонки. Как оказалось, журналист задержан и находится в изоляторе на Окрестина в Минске.

Владимир Соловьев отметил, что ответов на направленные запросы пока не получил. Но Союз журналистов продолжает следить за ситуацией, пишет ТАСС.

Напомним, Геннадий Можейко - автор того самого материала, из-за которого предположительно заблокировали на территории Белоруссии сайт KP.BY. Это был текст по мотивам новости о том, что в республике сотрудник КГБ был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди.

В Кремле заявили, что не согласны с решением белорусских властей заблокировать сайт KP.BY за публикацию. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это нарушает свободу средств массовой информации.