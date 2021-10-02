Россияне купили рекордное число iPhone 13 за первую неделю продаж

Самой популярной у россиян стала модель iPhone 13 Pro. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Новый гаджет iPhone 13 в России установил рекорд по продажам среди всех поколений айфонов, которые ранее были представлены в стране. Об этом стало известно благодаря маркетинговому анализу данных мобильного трафика.

Согласно исследованию компании oneFactor, за первую неделю продаж нового продукта Apple в России в сетях отечественных мобильных операторов было зарегистрировано 93 тысячи iPhone 13 разных модификаций. Сейчас это 0,08% от числа всех смартфонов в России. Такого успеха не смогла достичь ни одна из моделей прошлых поколений айфонов, пишет РБК со ссылкой на данные исследования.

Самой популярной у россиян стала модель iPhone 13 Pro - ее выбирают почти 50% покупателей. Следом 33% регистраций в мобильных сетях пришлось на самую дорогую модель гаджета - iPhone 13 Pro Max. А сама дешевая версия айфона, iPhone 13 mini, получила лишь 4 тысячи регистраций в сети.

Как ранее писал сайт kp.ru, в столице утром 24 сентября 2021 стартовали продажи новых айфонов, купить модель iPhone 13 в числе первых можно в фирменном магазине на Тверской улице. Ажиотажа, как в прошлые годы, не было, однако в линию все же выстроились около 30-40 человек.