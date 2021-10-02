Замглавы Генштаба ВС Армении Степан Галстян задержан по делу о хищении 4,7 млн долларов. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Служба национальной безопасности Армении подтвердила появившиеся ранее сообщение о задержании заместителя начальника генштаба Вооруженных сил республики Степана Галстяна по уголовному делу о злоупотреблениях при поставках вооружений.

«В рамках уголовного дела о злоупотреблениях и хищениях в особо крупном размере при поставках вооружений для нужд ВС задержан заместитель начальника генштаба Вооруженных сил Армении Степан Галстян», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что замглавы Генштаба ВС Армении привлечен в качестве обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, которые повлекли к тяжким материальным последствиям. В суд подано ходатайство об аресте обвиняемого.

Как передает издание News.am, Галстяна подозревают в хищении 2,3 млдр драмов (4,7 млн долларов). Ранее Служба нацбезопасности Армении сообщила, что бывший начальник управления авиации ВС страны задержан по делу о закупках «просроченных» ракет на сумму 4,7 млн долларов.

Несколько дней назад сотрудники СНБ уже провели обыски в квартире Галстяна, а также квартирах экс-главы Минобороны Давида Тонояна и бывшего начальника военной авиации Аветика Мурадяна