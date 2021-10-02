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Политика2 октября 2021 15:56

Лавров заявил, что альянсы AUKUS и Quad размывают форматы сотрудничества в АСЕАН

По словам главы МИД РФ, новые соглашения идут размываю многолетние универсальные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Лавров заявил, что альянсы AUKUS и Quad размывают форматы сотрудничества в АСЕАН

Лавров заявил, что альянсы AUKUS и Quad размывают форматы сотрудничества в АСЕАН

Фото: REUTERS

Канберрой (AUKUS), а также четырехсторонний диалог по безопасности США, Индии, Японии и Австралии (Quad) размывают многолетние универсальные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые существуют под эгидой Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Такое заявление в субботу, 2 октября, сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что «одна из самых модных сейчас тенденций - это так называемые индо-тихоокеанские стратегии», которые были изобретены Вашингтоном, в частности AUKUS и Quad.

«Все это идет в русле размывания универсальных форматов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые существовали последние десятилетия под эгидой АСЕАН», - заявил российский министр, выступая на 29-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Напомним, ранее Китай выступил категорически против нового объединения. МИД КНР заявил, что новое партнерство нарушает международные договоренности о нераспространении ядерного оружия, и призвал не дестабилизировать международную ситуацию.

Создание блока AUKUS направлено на развал системы АСЕАН - Лавров