Кубанских учителей премируют за стобалльные итоги школьников на ЕГЭ

Выплату премиальных планируется сделать единоразовой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О нововведении губернатор Вениамин Кондратьев объявил во время торжественного мероприятия в честь Дня учителя.

В частности руководитель региона сказал: «Те педагоги, которые смогли настолько качественно подготовить учеников, что ребята получили 100 балов при сдаче ЕГЭ, должны иметь вознаграждение. Теперь такие учителя будут получать по 100 тысяч рублей»

Выплату премиальных планируется сделать единоразовой. Стотысячную доплату учителя получат независимо от числа учеников, которые показали на ЕГЭ стопроцентный результат. Итоговые условия формирования премии краевые власти предполагают доработать в ближайшее время.

В нынешнем году максимальный балл на ЕГЭ получили 228 учеников кубанских школ. Десять ребят заработали по итогам двух испытаний двести баллов.