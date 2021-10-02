Алиев заявил, что готов встретиться с Пашиняном "в любое время"

Ильхам Алиев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о своей готовности встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, когда тот будет готов к этому.

«Если армянская сторона готова, то готов и я … Я готов к переговорам с господином Пашиняном в любое время, когда будет готов он. Таким образом, я открыт к обсуждениям и считаю, что это может стать хорошим показателем того, что война окончена и данная страница перевернута», - сказал президент Азербайджана испанскому информационному агентству EFE, напомнив про встречу в трехстороннем формате по приглашению президента России Владимира Путина.

По его словам, правительству Армении необходимо проявить твердую волю, так как «не только слова, заявления, но и действия продемонстрируют, что война окончилась» и началось «продвижение к мирному периоду».

Алиев также отметил, что Баку хочет наладить с Ереваном «нормальные отношения», основанные на взаимном признании «территориальной целостности обеих стран». Президент Азербайджана заявил о готовности «незамедлительно приступить к делимитации» границ, а по завершении данного процесса, «конечно, - к их демаркации».

«Мы также заявили о готовности приступить к работе с Арменией над будущим [мирным] соглашением», - добавил он, отметив, что Армения на данный момент не дала положительного ответа на эти инициативы.