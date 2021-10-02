Первые снимки поверхности Меркурия передал аппарат BepiColombo. Фото: European Space Agency

Космический зонд BepiColombo в субботу, 2 октября, при сближении с планетой Меркурий передал на Землю первые снимки поверхности. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Как сообщают в агентстве, в районе 23:34 по Гринвичу в пятницу, 1 октября, (02:34 по Москве в субботу, 2 октября) космический зонд совершил первый из шести запланированных пролетов над Меркурием на высоте примерно 200 километров, собирая изображения и научные данные, после чего были сделаны снимки северного полушария планеты на расстоянии 2 420 километров.

На снимках, сделанных с наиболее близкого расстояния, можно увидеть крупные кратеры на поверхности Меркурия, который сильно изрыт кратерами.

Первые снимки поверхности Меркурия передал аппарат BepiColombo. Фото: European Space Agency

Запуск зонда был осуществлен 20 октября 2018 года для изучения состава поверхности Меркурия, а также окружающего его пространства. Кроме того, аппарат должен дать оценку геологической истории развития планеты, изучить химический состав поверхности и внутренней структуры Меркурия, также он будет проводить анализ происхождения магнитного поля и исследование его взаимодействия с солнечным ветром.