Умер Андрей Дубовский, актер театра и кино

Андрей Дубовский. Кадр из сериала «Визиит к Минотавру» Фото: кадр из фильма

В возрасте 64 лет ушел из жизни актер театра и кино Андрей Дубовский. О причине смерти не сообщается. О смерти артиста говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице московского Театра имени Пушкина в Facebook.

«Московский драматический театр имени Пушкина с прискорбием сообщает, что ушел из жизни актер Андрей Фёдорович Дубовский ... Одарённый, невероятной грации и утончённой красоты артист служил в нашем театре с 1988 года… Тяжёлая болезнь на долгие годы лишила его возможности работать, он тосковал по сцене, всегда живо интересовался новостями театра», - говорится в сообщении театра.

Андрей Дубовский работал в Театре имени Пушкина с 1988 года, где исполнил множество ролей. Актер играл в таких спектаклях как спектаклях «Школа шутов», «Сон в летнюю ночь», «Нельская башня» и многих других. Артист также снимался в кино, среди которых «Графиня де Монсоро», «Если бы знать…», «Убить лицедея», «Первая любовь», «Страна глухих», «Контракт со смертью», «Тайны дворцовых переворотов» и другие.