Испанский журналист заявил об «энергетическом счастье» россиян Фото: Евгения ГУСЕВА

Испанский журналист газеты El Periodico Марк Мархинедас рассказал о счастье россиян после того, как решил сравнить стоимость электроэнергии в России и Испании. Корреспондент отметил, что цены на энергоносители в РФ намного ниже, чем в Западной Европе, указав на то, что страна экспортирует нефть и газ, а не покупает их у других государств.

«Счёт за свет в России в 3,5 раза меньше, чем в Испании, а заправка автомобиля для российского потребителя обойдётся более чем в два раза дешевле», - написал журналист в своей статье.

В качестве подтверждения своих слов Мархинедас привел данные с портала GlobalPetrolPrices, согласно которым киловатт-час для домашнего потребления в России стоит 0,064 долларов, а в Испании такие услуги обойдутся в 0,223 долларов, что почти в четыре раза больше.

Журналист также обратил внимание на среднемесячный счет за электричество. Так, владельцы московской квартиры площадью 70 квадратных метров в месяц отдают за это примерно 1 700 рублей, что меньше 20 евро.

«Счастливое неведение о реальной цене киловатт-часа … получает своё максимальное выражение в ноябре и декабре», - отметил он.

Напомним, стоимость газа в Европе в последнее время бьет рекорды. Как писал сайт kp.ru, в минувший четверг, 30 сентября, торги открылись с рекордной отметки в 1 073 доллара за тысячу кубометров, и позже цена на голубое топливо продолжила расти, впервые превысив 1 100 долларов. На следующий день газ стоил уже по 1 200 долларов.