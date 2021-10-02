Khaama Press: власти Афганистана разместят на границах специальный "батальон смертников" Фото: REUTERS

К границам Афганистана направят специальный «батальон смертников».

Об этом передает местное агентство Khaama Press со ссылкой на заместителя губернатора афганской провинции Бадахшан Нисара Ахмада Ахмади. Отмечается, что данный регион расположен на северо-востоке Афганистана, рядом с Китаем, Таджикистаном и Пакистаном.

Напомним, накануне Министерство иностранных дел России сообщило о стягивании войскф Таджикистана и Афганистана к общей границе. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва призывает Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования напряженности.

Незадолго до этого Афганистан обвинил Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела страны. Это произошло после того, как президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на 76-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, заявил, что с приходом к власти в республику «Талибана»*, ситуация в регионе начала дестабилизироваться.

* Запрещенная в России террористическая организация.