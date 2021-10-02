Глава фармкомпании в Аргентине заявил, что ВОЗ может одобрить «Спутник V» через 1-2 месяца

Глава фармкомпании Аргентины заявил, что ВОЗ может одобрить «Спутник V» через 1-2 месяца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» через один -два месяца. Такое заявление сделал глава аргентинской фармкомпании Richmond Laboratories Марсело Фигейрас.

«Согласно имеющейся у нас информации, утверждение неизбежно через 1-2 месяца. Ни безопасность, ни эффективность вакцины не поставлены на карту, она была протестирована на сотнях миллионов людей», - приводи Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) слова специалиста.

Напомним, накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для признания российской вакцины от коронавируса «Спутника V» в ВОЗ сняты, отметив, что остались лишь некоторые административные процедуры. Глава Минздрава также отметил, что сейчас прорабатывается вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации с США, и данная тема обсуждалась с американской делегацией на переговорах в субботу, 2 сентября, в Женеве