Экс-депутат Рады напомнил о нацистском прошлом Венгрии из-за контракта по газу с Россией

Экс-депутат Рады напомнили о нацистском прошлом Венгрии из-за контракта по газу с РФ Фото: REUTERS

Контракт на поставку российского газа, заключенный между Венгрией и компанией «Газпром», свидетельствует об «антиукраинских» действиях со стороны Будапешта. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Олег Тягнибок, отметив, что такое решение принесет проблемы Киеву.

При этом экс-депутат решил напомнить, что Венгрия в прошлом сотрудничала с Третьим рейхом. По его мнению, данный исторический факт необходимо упоминать при обсуждении разногласий между Киевом и Будапештом.

«Давайте вспомним другие времена, когда Венгрия была, если венгры напоминают что-то там, когда Венгрия была союзником гитлеровской Германии ... Давайте вспоминать эту историю, если об этом разговаривать», - заявил политик в эфире Четвертого канала.

Тягнибок также отметил, что большие финансовые убытки для Киева принесет нерешенный вопрос по газопроводу «Северный поток – 2», в то время как Венгрия получает российский газ в обход Украины.

Напомним, министр иностранных дал Украины Дмитрий Кулеба назвал новый газовый контракт с Москвой «ударом» для Киева и заявил, что незалежная на этот «удар» ответит. В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает действия украинских властей возмутительными.