Кудрин рекомендовал россиянам работать в сфере креативной индустрии

Алексей Кудрин Фото: Тимур ХАНОВ

В ближайшие десять лет на специалистов в области креативной индустрии будет большой спрос. Такое заявление сделал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в ходе форума «Мастера. Forum», рекомендуя искать работу в данной сфере.

Как отметил глава Счетной палаты, на сегодняшний день идет так называемая кастомизация мировой экономики, когда потребители хотят видеть больше индивидуальных качеств в каждом отдельном товаре, и на этом фоне креативные люди будут иметь высокий спрос на рынке труда

«Эта сфера будет востребована на десятилетия, здесь будет новый спрос на совершенствование любой продукции - от станков в промышленности, каких-то производственных комплексов, которые должны быть тоже очень дизайнерскими», - заявил экономист, отметив, что такие люди должны воплощать в себе «совершенно новые потребительские качества, до совершенно бытовых вещей».

Кудрин также обратил внимание на то, что в Соединенных Штатах рынок креативной индустрии уже достиг триллиона долларов, почти столько же и в Китае. По его словам, в России этот рынок составляет около 2,5 триллиона рублей, что чуть больше 2 процентов ВВП.