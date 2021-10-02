Помощник Зеленского после покушения начал ездить на бронированном автомобиле

Фото: полиция Украины

Сергей Шефир, первый помощник президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что после покушения начал ездить на бронированном автомобиле. По его словам, это необходимо, поскольку он является фигурантом уголовного производства.

«Начал ездить на бронированной машине. Мне сказали, что пока это необходимо», - заявил помощник украинского лидера в эфире телеканала «Дом».

Напомним, автомобиль Шефира обстреляли в Киеве 22 сентября. В машину выпустили более 10 пуль. Сам помощник президента Украины не пострадал, однако ранения получил его водитель, который попал в реанимацию.

Как писал сайт kp.ru, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что помощника Зеленского хотели убить, а не запугать. Кроме того, глава ведомства отметил, что сегодня делать утверждения о причастности российских спецслужб к покушению пока преждевременно.