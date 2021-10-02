В Федерации работодателей Украины заявили, что страну ждут банкротство и превращение в сырьевую колонию Фото: REUTERS

Украину ждет серьезный экономический кризис с безработицей и волной банкротств из-за рекордных цен на газ. Такое заявление сделал председатель Федерации работодателей страны (ФРУ) Дмитрий Олейник.

Предприниматель отметил, что Украина закупает сырье по биржевым ценам, поэтому топливо обходится в 3,5 раза дороже, чем другим государствам. «Расспрашивал друзей в ЕС... Выяснил, что цена на октябрьский газ в разных странах колебалась от 300 до 700 евро. А в Украине – 1100 евро», - заявил он, пояснив, что по биржевым ценам голубое топливо приобретают либо новые потребители, либо те, кто решил часть поставок обеспечить по рыночной стоимости.

Олейник также заявил о подорожании всех товаров в стране, поскольку цены на энергоносители заложены в себестоимости каждого продукта. «Заводы и фабрики потихоньку остановятся. А люди останутся без работы – это уже очень серьезно. Доходы бюджета "лягут", расходы взлетят... Вопрос банкротств – вопрос времени», - добавил он.

По его словам, сильнее всего в незалежной пострадает перерабатывающая промышленность.

Как он считает, власти смогут избежать этого, если введут «тотальное энергосбережение» по всей Украине, увеличить добычу газа в стране, а также «приведут в порядок» энергетический рынок.