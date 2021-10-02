Глава Центра «Фобос»: в октябре стоит ждать большую сухость и сильные ветра с перепадами температур Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, какой ожидается погода в октябре. По его словам, второй месяц весны будет не очень уж теплым, а также достаточно сухим.

«Для начала – пару слов про пыль. Наверное, основным фактором, который будет сравнивать погоду октября с марсианской, это будет все-таки недостаток влаги, и мы ожидаем, что количество осадков во многих регионах европейской части страны и над Уралом будет меньше нормы. Соответственно, будет преобладать антициклональная погода с большими контрастами температур, то есть то, что мы и представляем в виде погоды на красной планете», - заявил специалист.

По его словам, следует ждать низкую влажность, большую сухость, а также сильные ветра и значительные перепады температур.

Комментируя температуру, Леус отметил, что очень теплого октября ждать не стоит, и по сравнению с климатической нормой месяц будет примерно на градус теплее, чем обычно. Для сравнения специалист привел Москву. Согласно прогнозам, грядущий октябрь будет холоднее, чем в прошлом году, но теплее, чем в 2019 году.

«То есть в целом он будет достаточно обычным среди всех октябрей, но по сравнению с ушедшим сентябрем он, конечно же, будет в плане погоды более комфортным. Он будет более теплым, в нем гораздо меньше осадков и больше солнца. Такая погода ждет нас во втором осеннем месяце», - констатировал эксперт.