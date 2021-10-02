Дэниел Крэйг удостоится именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде

Дэниел Крэйг Фото: REUTERS

Британский актер Дэниел Крэйг, известный по своей роли в фильмах о Джеймсе Бонде, получит именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Такое заявление в субботу, 2 октября, сделала пресс-служба организации, отвечающей за размещение данных знаков признания.

«Дэниел Крэйг - это британский культурный идол, так же как и Джеймс Бонд, человек, которого он воплотил в пяти фильмах об агенте 007. Мы рады разместить его звезду на "Аллее славы" рядом со звездой Роджера Мура - другого прославленного актера, сыгравшего Джеймса Бонда», - приводятся в заявлении слова продюсера «Аллеи славы» Аны Мартинес.

Уточняется, что звезда актера станет 2 704 по счету и будет располагаться у здания с номером 7 007, чтобы отметить вклад Крейга в киносагу о Джеймсе Бонде. Церемония размещения именной звезды на «Аллее славы» в Голливуде запланирована на среду, 6 октября.

Напомним, в сентябре Дэниел Крэйг стал почетным коммандером Военно-морского флота Великобритании, чтобы соответствовать званию своего персонажа, которого он играет уже около 15 лет. Премьера 25-го фильма об агенте под названием «Не время умирать» состоялась в лондонском королевском концертном зале «Альберт-холл» в минувший вторник, 28 сентября.